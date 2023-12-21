رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.

وقال رئيس الإنجيلية: "رسالة الميلاد فرح ومحبة وسلام للعالم، ولقاؤنا مع غبطتكم يعكس عمق روابط المحبة".

ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، وقال "سعادتنا كبيرة اليوم بالتهنئة، وميلادالسيد المسيح بداية جديدة وحياة محبة".

ويترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العام يوم 24 ديسمبر الموافق الأحد المقبل، وتستقبل الكنيسة صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.