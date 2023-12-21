اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:03 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد لقاء بطريرك الأقباط الكاثوليك مع رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك. 
 
وقال رئيس الإنجيلية: "رسالة الميلاد فرح ومحبة وسلام للعالم، ولقاؤنا مع غبطتكم يعكس عمق روابط المحبة".
 
ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، وقال "سعادتنا كبيرة اليوم بالتهنئة، وميلادالسيد المسيح بداية جديدة وحياة محبة".
 
ويترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العام يوم 24 ديسمبر الموافق الأحد المقبل، وتستقبل الكنيسة صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى. 
 
الدكتور أندريه زكى والأنبا إبراهيم إسحاق
الدكتور أندريه زكى والأنبا إبراهيم إسحاق

زيارة الطائفة الإنجيلية
زيارة الطائفة الإنجيلية
 
 






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