رئيس الأبنية التعليمية يتفقد الأعمال بأول مدرسة خضراء صديقة للبيئة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد مهندس يسرى عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الخميس، مدرسة رأس غارب الرسمية لغات بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر ، أول مدرسة صديقة للبيئة بالبحر الأحمر.

حضر مع رئيس الهيئة المهندس مجاهد نجم مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، و المهندس مدحت شعبان ممثل الهيئة العامة للبترول، المهندس حسام القباتى رئيس جمعية الاورمان، والمهندس محمد عبد الهادى المكتب الاستشاري لجمعية الاورمان ، المهندس إيهاب سعيد ممثل مكتب EDGD ، للوقوف على أعمال تنفيذ أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة .

وخلال الجولة التفقدية لرئيس هيئة الأبنية التعليمية، شدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ جميع الأعمال داخل مدرسة رأس غارب الرسمية لغات ، لتكون أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة بمحافظة البحر الأحمر ، بالمشاركة المجتمعية مع جمعية الأورمان ووزارة البترول وممثل المكتب EDGD.

وأكد على مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ تلك الأعمال، كما تفقد مدرسة صالح عوض الله للبترول ، وذلك لرفع كفاءة معمل البترول وتفعيل التدريب للطلبة بشركات البترول .