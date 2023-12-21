دعم مستشفى دكرنس بالدقهلية بماكينتى غسيل كلوى.. صور

الدقهلية – محمد الحبشى

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن دعم وحدة الكلى بمستشفى دكرنس العام، بعدد ماكينتين للغسيل الكلوى بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100ألف جنيه.

وقال الدكتور أحمد البيلى، مدير إدارة الكلى، أن ذلك يأتى ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد لماكنيات الغسيل الكلوى بوحدات الكلى على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة فى التوسع فى تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضى للقضاء على قوائم الانتظار.

يذكر أن وحدة الكلى بمستشفى دكرنس تقدم الخدمة لعدد 175مريض غسيل كلوى ومجهزة بـ 53 ماكينة غسيل كلوى وتعد من وحدات الكلى المتميزة والتى تم تطويرها مؤخرا على أحدث معايير الجودة والاعتماد الجديدة.