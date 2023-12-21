ختام فعاليات القافلة المائية لشركة مياه المنوفية بقرية بشتامى

المنوفية - محمد فتحى

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات القافلة المائية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والتي استمرت على مدار يومين بقرية بشتامى التابعة لمركز الشهداء، لحل مشكلات القرية التي تخص مياه الشرب والصرف الصحى.

وذكر الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ، تضمنت فعاليات اليوم الثانى توعية طلاب المدارس بالقرية؛ والتي خصصت الإذاعة المدرسية بطابور الصباح للتوعية بأهمية الماء وضرورة الحفاظ عليها و ترشيدها، كما تضمن اللقاء عمل ألعاب تفاعلية للطلاب لحثهم على ثقافة ترشيد استهلاك المياه

وأوضح أن فريق التوعية نفذ حملات طرق الابواب لتوعية أهالي القرية بضرورة ترشيد المياه وتعريفهم بأنشطة القافلة، كما قام فريق المعامل بالشركة بالمرور على عدد من منازل القرية لأخذ عينات للمياه وتحليلها في الحال، وكانت جميعها مطابقة للمواصفات القياسية.

وأشار إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها فى الحفاظ على كل نقطة مياه من خلال تنفيذ ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات من أجل تصليح السباكة المنزلية التالفة دون الاستعانة بسباك وحفاظا على كل نقطة مياه من الإهدار، وأيضا تركيب القطع الموفره للمياه بالمصالح الحكومية للمساعدة في ترشيد استهلاك المياه.

واختتمت فعاليات القافلة بالرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم، وتوزيع البرشورات عليهم. وقد أبدى المواطنون سعادتهم لاهتمام الشركة بالتواصل المباشر معهم والاستماع إلى شكواهم وحلها على الفور.