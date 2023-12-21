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خبير بالنقل البحرى: التحالف الدولى بقيادة أمريكا سيزيد المشكلة بالبحر الأحمر

الخميس، 21 ديسمبر 2023 08:14 م
خبير بالنقل البحرى: التحالف الدولى بقيادة أمريكا سيزيد المشكلة بالبحر الأحمر البحر الأحمر -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور الربان منتصر السكرى، الخبير الدولى فى مجال النقل البحرى، أن التوترات فى البحر الأحمر لن تؤثر على قناة السويس، مشيرا إلى أن عدد السفن العابرة من القناة لم تقل بسبب الأحداث.
 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الحوثيين كل مطالبهم فك الحصار عن الشعب الفلسطيني والسماح بدخول الغذاء إليه، مشيرا إلى أن وقف الهجوم على السفن في البحر الأحمر يتم حله بالتفاوض، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لن يجدى نفعًا، ووجود توتر فى البحر الأحمر يؤثر على حركة التجارة بين جنوب شرق آسيا وأوروبا، لأن الحوثيين يهاجمون السفن التي تدخل إسرائيل، والعابرة من خليج العقبة إلى ميناء إيلات، لذلك حركة التجارة عبر قناة السويس لم تتأثر.
 
ولفت إلى أن أسعار السلع التي تصدر من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا سترتفع بشكل كبير جدا، لأن أسعار النقل ارتفعت 600%، وهذا الارتفاع كارثة على العالم كله.
 
وشدد على أن إسرائيل أيضًا هي المتضرر الأكبر، لأنها كانت تعتمد في توفير المنتجات الزراعية من خلال زراعة غلاف غزة، وبسبب الأحداث تم تفريغ هذه المنطقة من السكان، وبالتالي لا توجد زراعة.
 
وتابع: "التحالف الدولي بقيادة أمريكا سيزود المشكلة في إمداد السلاسل التجارية، لأن حركة التجارة ستتوقف بسبب وجود الآليات العسكرية في خليج العقبة وبالتالي سيتضرر العالم كله".
 
وأردف: "الحوثيون مش عندهم حاجة يخسروها، وكل مطلبهم ارفعوا الحصار وادخلوا المواد الغذائية إلى قطاع غزة، وهذا أمر طبيعي".
 






امريكا

السلاسل التجاريه

منتصر السكرى

البحر الاحبر

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