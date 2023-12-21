حملة مكبرة على المنشآت الممارسة للنشاط السياحى دون ترخيص بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت الإدارة العامة للسياحة بالتعاون مع حى العمرانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وكافة إدارات الحي، حملة إشغالات مكبرة على المنشآت التي تمارس نشاط سياحي بدون ترخيص بشوارع (ناصر الثورة، ومدكور، والملك فيصل)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت، وقد تم رفع كافة الإشغالات المخالفة، والتنبية على أصحاب المنشآت المخالفة باستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم تجاوز معدل الضوضاء للحدود المسموح بها وحظر استخدام الشيشة.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت شكوى عدد من المواطنين بشارع فتح الباب المتفرع من الثلاثيني بحي العمرانية، بشأن وجود مغسلة سيارات وفرن دوكو متعدين على الطريق العام وغير ملتزمين بمواعيد الغلق ويحدثا ضوضاء على مدار اليوم.

وفور تلقى الشكوى، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية وشرطة المرافق بسرعة التعامل مع الشكوي الواردة، حيث تم غلق وتشميع عدد 2 محل فرن دوكو ومغسلة سيارات محل الشكوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.