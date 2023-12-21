حصاد الوزارات.. وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام
الصحة تكشف 8 طرق للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1
وزارة الزراعة تواجه محتكرى البصل وتضبط 150 ألف طن فى إمبابة ومنشأة القناطر
وزير النقل: مصر لا تبيع موانيها ونتعاون مع كبرى الشركات العالمية للتشغيل
التضامن تواصل تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2024
وزير الإسكان يصل أسوان لتفقد المشروعات التنموية بمدينة أسوان الجديدة
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