اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 05:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام

الخميس، 21 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام زيت طعام
كتب محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام
 
الصحة تكشف 8 طرق للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1
 
وزارة الزراعة تواجه محتكرى البصل وتضبط 150 ألف طن فى إمبابة ومنشأة القناطر
 
وزير النقل: مصر لا تبيع موانيها ونتعاون مع كبرى الشركات العالمية للتشغيل
 

 







حصاد الوزارات

وزاره التموين

زيت الطعام

الصحه

متحور كورونا

وزاره الزراعه

وزير النقل

وزاره التضامن

الام المثاليه

وزير الاسكان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة