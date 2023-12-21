حصاد الجيزة 2023.. التوسع فى إنشاء أسواق حضارية لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين

كتبت – مرام محمد

حققت محافظة الجيزة خلال عام 2023 خطوات متقدمة في ملف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق غير الرسمية والعشوائية فى مناطق التجمعات والمناطق التجارية، وذلك بتطوير ورفع كفاءة الأسواق القائمة وإنشاء أسواق جديدة مطورة، تضم باكيات بيعية منظمة ومجهزة بكافة المرافق، وتخضع لرقابة وإشراف الأجهزة المُختصة، لمواجهة العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

سوق السمك الحضاري بالمنيب

افتتحت محافظة الجيزة شهر مايو الماضي، سوق السمك الكائن بمنطقة المنيب جنوب المحافظة الجيزة، وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz، حيث تحول من سويقة عشوائية تعكس مظهرا غير حضاري لسوق نموذجي مجهز بأعلى المواصفات، يضم 143 باكية للبائعين على مساحة 2000م2، مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2، به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.

أسواق جديدة في بولاق الدكرور

انتهت محافظة الجيزة من إنشاء سوق أحمد إبراهيم النموذجي بشارع الملكة، وفق تخطيط نموذجي موحد، إذ يقام على مساحة 800م2 تقريبا، ويضم 22 محلًا تجاريًا كاملة التشطيب، إلى جانب دورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل من المرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء)، ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة.

كما المحافظة من إنشاء سوق راشد المراغي الحضاري الكائن بشارع المساكن بكفر طهرمس، فيقام على مساحة 1430م2، ويستوعب 30 محلاً حضاريًا تتنوع مساحتها بين 20م و14م، وذلك بنحو 21 محلًا مساحتها 20 مترًا، و9 محلات مساحتها 14 مترًا، ويضم غرف إدارية ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج، ومجهز بمرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء)، مع مراعاة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية لتحقيق عوامل السلامة والأمان وتدعيم مدخل السوق ببلاط الإنترلوك.

إنشاء سوق العياط الحضاري

اقتربت محافظة الجيزة من نهو التشطيبات النهائية لسوق العياط الحضاري الجديد، والذي يقام على أعلى مستوى ليكون بديلا للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان، وذلك على مساحة 3700م2، تضم 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ستطرح احتياجات المواطنين من الخضار والفاكهة والملابس والأحذية وغيرها من الخدمات.

يضم السوق الجديد، 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ، كما أنه مجهز بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق، مع مراعاة تجهيزه بجميع الوسائل على أعلى مستوى خدمي للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق سبل الراحة للبائعين.

تطوير سوق ابن حزم في البدرشين

يعد سوق ابن حزم في مركز ومدينة البدرشين، واحدًا من أبرز الأسواق الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بمحافظة الجيزة، لاستغلاله الاستغلال الأمثل لتوفير باكيات بيعية حضارية ومجهزة للباعة من الشباب والأهالي ومواجهة الفوضى والعشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد السوق بمعدلات تنفيذ عالية أعمال تطوير ورفع كفاءة، تحول خلالها من سوق مهمل وغير مستغل لسوق حضاري منظم، يضم باكيات بيعية مجهزة بمساحات كبيرة بنحو 106 باكيات بيعية مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى ووسائل الحماية المدنية والإطفاء والإضاءات اللازمة، وجارٍ الانتهاء من تشطيباته النهائية لاستقبال الباعة من أبناء المدينة.

وتواصل المحافظة إنشاء سوق حضارى جديد خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل في حي الهرم على مساحة 150م2 تقريبا، لاستيعاب 18 محلا حضاريا لمواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام خاصة بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل، بالإضافة إلى إنشاء سوق حضارى جديد يضم 18 باكية بيعية بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، لخدمة شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم، وسوق حضارى آخر بشارع الثلاثينى في حي الطالبية لاستيعاب كافة الأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة خاصة المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثينى القديم والعروبة.