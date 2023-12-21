جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى بالغربية

ينشر اليوم السابع، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2023/2024 بالغربية.

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى يوم 15 يناير القادم بنظام الفترتين صباحى ومسائي.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تم التأكيد على واضعى الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام – فنى) الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تمامًا عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدورى رقم (14) بتاريخ 9/4/2016 ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطى.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات، ممن ليس لديهم موانع برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة، المراحل – الأمن – التوجيه الفنى حسب المادة، مبينا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات لتهيئة المناخ المناسب مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية.

وتابع تم التنسيق مع الجهات الآمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبانى التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن للطلاب، أثناء الامتحانات حتى إعلان النتيجة.