جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2023/2024، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت جداول امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة على النحو التالى:

أولًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي (عام – لغات)

-يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ثانيًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي (عام – لغات)

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحا مادة اللغة العربية والخط.

ثالثًا: جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام – لغات)

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).