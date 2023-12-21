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جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:00 ص
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة امتحانات -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2023/2024، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وجاءت جداول امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة على النحو التالى:
 

أولًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي (عام – لغات)

-يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
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ثانيًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي (عام – لغات)

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحا مادة اللغة العربية والخط.
 
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ثالثًا: جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام – لغات)

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.
-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.
-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).
 
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وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.






امتحانات

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

طلاب الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول

امتحانات الترم الاول

جدول امتحانات الترم الاول

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية



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