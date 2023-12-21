جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية تنموية وتوعوية ضمن "حياة كريمة" لقرية برج البرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية تنموية وتوعوية شاملة إلى قرية برج البرلس والقرى المجاورة بمركز بلطيم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقررة المجلس القومى للمرأة، وأشرف على قطاع الطب البشرى الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف على تنمية المهارات والحرف اليدوية الدكتور نجلاء الاشرف، عميد كلية التربية النوعية، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والتربية والتربية النوعية والاداب، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

كما شهدت القافلة الطبية اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على 1246 حالة من أبناء قرية برج البرلس والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما عقدت الجامعة بقصر الثقافة ببرج البرلس بحضور أحمد الشهاوي، مدير قصور الثقافة بكفر الشيخ، ندوات تثقيفية توعوية بالقرية، ودارت الندوات حول الهجرة الغير شرعية والأضرار التى تلحق بالمجتمع نتيجة هذه الظاهرة السلبية، حيث أن لهذه الهجرة كثيرًا من الآثار السلبية التي تعاني منها الدول إلى جانب المخاطر التي يمكن أن تحف بالأفراد خلال رحلة الهجرة، ويمكن أن تؤدي رحلات الهجرة غير الشرعية إلى الوفاة وفقدان الحياة في كثير من الأحيان خلال الطريق.

كما تم تنفيذ ورشة عمل لتنمية الصناعات الحرفية بمختلف اشكالها، يتم فيها التدريب والتعريف بأنواع الخامات والتقنيات المستخدمة فى صناعة الملابس والجلود وطباعة المنسوجات، وذلك بهدف التشجيع على تعلم وإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا وزيادة دخل الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها.



صرف الادوية مجانا بالقافل الطبية لجامعة كفر الشيخ



قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بالبرلس