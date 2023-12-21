جامعة المنوفية فى المرتبة التاسعة عشر بالتصنيف العربى

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفيـة، عن تقدم الجامعة في التصنيف العربي للجامعات لعام 2023، حيث احتلت الجامعة المرتبة الثامنة علي مستوي الجامعات المصرية، والمرتبة التاسعة عشر علي مستوي الجامعات العربية من إجمالي 115 جامعة عربية تم تقييمها هذا العام.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التصنيف العربي للجامعات ينفذه إتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ، ويحتوي التصنيف على مجموعة مؤشرات تغطي جميع الجوانب العلمية والأكاديمية والبحثية ، ومنها "جودة التعليم والتدريس والبحث العلمي والإبتكارات والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع".

وأشار القاصد إلى أن هذا التصنيف سيسهم في تعزيز موقع الجامعات العربية في التصنيفات العالمية وسيوفر الفرصة للجامعات بإجراء مقارنات مرجعية، مضيفا أن مشروع التصنيف العربي للجامعات يسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية للوصول إلى مستوى الجامعات العالمية المرموقة .

وأكد القاصد علي إهتمام الجامعة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، إلي جانب سعي الجامعة إلي تنفيذ إستراتيجية وزارة التعليم العالي في تطبيق مبدأ المرجعية الدولية، والتي أطلقتها الوزارة في مارس 2023 ، مضيفا أن الجامعة أنشأت مكتبا للتصنيفات الدولية والابتكار البحثي يهدف إلي وضع جامعة المنوفية في مصاف الجامعات العالمي.

ووجه الدكتور أحمد القاصد الشكر إلي الدكتورة ناهد غنيم عميد كلية التربية ومنسق التصنيف العربى للجامعات، وفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والآداب والعلوم والطب والهندسة، المكلفين باستفياء المعايير الخاصة بالتصنيف.