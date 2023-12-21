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تموين المنيا: 130 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

الخميس، 21 ديسمبر 2023 12:21 م
تموين المنيا: 130 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق جانب من الحملات
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 130 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار، والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.


من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 130 مخالفة تموينية منها 110 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن- توقف عن الانتاج)، 20 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الاعلان عن الاسعار - غش تجارى - بيع منتجات مجهولة المصدر – بيع بأزيد من السعر المقرر- عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 

 







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