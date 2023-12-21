تموين المنوفية: حملات يومية لضبط الأسعار وتوزيع سكر مدعم بقرى ومدن المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أكد المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على شن حملات يومية على الأسواق والمحلات فى كافة أنحاء المحافظة، لمحاربة الغلاء وضبط المحتكرين .

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم يوميا توزيع كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بقرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع إدارة التموين على مستوى المحافظة .

وأكد عز الدين ، أنه يتم توزيع السكر بمحل بقال تموين فى ظل وجود مدير مكتب التموين الخاص بالمنطقة للتأكد من توزيع الكمية بالكامل ووصول الدعم للمواطنين ، حيث تصل الكمية إلى طن لكل بقال تموين لسد الاحتياج من السكر .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 203 محضرا حملات تموينية بجميع أنحاء محافظة المنوفية، لضبط الأسعار .