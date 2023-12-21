تقديم خدمات صحية لـ1206 أشخاص فى قافلة طبية مجانية بقرية العباسية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية فى قرية العباسية بمركز الرياض، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير، ووكيل المديرية الدكتور محمد أبو السعد.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، من خلال 10 عيادات متخصصة، تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وقد استفاد من خدمات العيادات 1206 مواطنين خلال اليومين.

وأضاف شقوير: "تم إجراء 160 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 32 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 624 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى لـ 75 مواطنا خلال القافلة".

وتابع الدكتور محمد أبو السعد: "جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ 6 مرضى، وتم تحويل 8 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا".