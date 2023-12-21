تفاصيل ضبط 150 ألف طن بصل مخزن على مساحة 138 فدانا بالجيزة

‫ ‎كتبت أسماء نصار

تمكنت أجهزة وزاة الزراعة، من رصد 138 فدانا فى قريتين مخزن عليهم أكثر من 150 ألف طن بصل، حيث تحركت الوزارة برفقة جهاز حماية المستهلك لضبط الواقعة.

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل الواقعة فى محافظة الجيزة:

‎1- بعض التجار قاموا بتأجير مساحات من المزارعين وتبويرها لتخزين البصل عليها بهدف الاحتكار .

‎2- يتم اتخاذ الإجراءات التالية " تحرير محضر تبوير- تحرير محضر تشوين" وإخطار المزارع بضخ البصل فى السوق.

‎3- رصدت الأجهزة 138 فدانا فى قريتين مخزن عليهم أكثر من 150 ألف طن بصل.

‎4- تحركت وزارة الزراعة، وتم ضخ 25 % من البصل فى الأسواق وبعدها تم ضخ 25% بحضور جهاز حماية المستهلك.

‎5- بعض التجار رفضوا الاستجابة لمطالب وزارة الزراعة.

‎6- وزير الزراعة السيد القصير كلف بتحرير محاضر لـ 30 تاجرا من محتكرى البصل.

‎7- محاضر الاحتكار من الجرائم التى يتعرض فيها المخالف لعقوبة شديدة .

‎8- تم التحفظ بمعرفة مباحث التموين وتم استلام السلعة.