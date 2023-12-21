تراجع تأييد الناخبين الأمريكيين لإرسال مساعدات العسكرية لإسرائيل

كتبت : نهال أبو السعود

انخفض تأييد الناخبين للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وفقا لاستطلاع جديد أجرته جامعة كوينيبياك ونشرته صحيفة ذا هيل الامريكية.

قال 45% فقط من الناخبين المسجلين انهم يؤيدون ارسال الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل، وهذا انخفاض عن استطلاع سابق اجري في نوفمبر حيث قال 54% من الناخبين المسجلين انهم يريدون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل

كما انخفض الدعم للمساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل بين الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين، بحسب الاستطلاع.

في نوفمبر، قال 71% من الناخبين الديمقراطيين و45% من الجمهوريين انهم يؤيدون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفي ديسمبر انخفضت الأرقام حيث قال 65% من الناخبين الجمهوريين و36% من الديمقراطيين انهم يؤيدون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لاسرائيل

ويأتي الاستطلاع بعد يوم من إرسال مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب رسالة إلى بايدن يحثونه فيها على بذل المزيد من الجهد من أجل الجهود الرامية إلى إحداث تحول فوري وكبير في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.

جاء في الرسالة: "نحن نشعر بقلق عميق إزاء الاستراتيجية العسكرية الحالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة.. إن تزايد عدد القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية أمر غير مقبول ولا يتماشى مع المصالح الأمريكية كما أنها لا تقدم قضية الأمن لحليفتنا إسرائيل".

وتابع المشرعون: "نعتقد أيضًا أن ذلك يعرض للخطر الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن”.