تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 889 شاحنة و145 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 496 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 393 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وسينا بينما تغادر السفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة سينا، كما تم تداول 1700 طن بضائع و357 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 981 راكب بموانيها.