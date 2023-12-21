تحقيقات × 24 ساعة.. حبس رئيس شركة متهم بغسل 10 مليون جنيه

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس المتهم بغسل 10 مليون جنيه، وحبس عصابة خطف الهواتف المحمولة بالويلي.

غسل أموال

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه.

سرقة هاتف

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من موظف بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية وفرا هاربين، بمنطقة الويلي.

تاجر أسلحة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عنصر إجرامى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة فى منطقة الجمالية.

سرقة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سكرتيرة وفنى تكييف 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل إحدى العيادات الخارجية بمنطقة السيدة زينب