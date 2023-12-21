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تحرير 6 محاضر و26 إنذارا فى حملة على أسواق المنتزه ثان الإسكندرية

الخميس، 21 ديسمبر 2023 11:16 ص
تحرير 6 محاضر و26 إنذارا فى حملة على أسواق المنتزه ثان الإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شن حى المنتزة ثان فى الإسكندرية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التى أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعًا، توجيه 26 إنذار.
 
جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.
 
ووجهت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى ثان المنتزة، بحملة مكثفة، للتصدى لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بنطاق الحملة بمنطقة طوسون.
 
وأسفرت الحملة، حيث تم إجراء 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما قامت إدارة رخص المحلات بتوجيه 13 إنذار حيال بعض المنشآت للحضور لديوان عام الحى للترخيص، وتوجيه 13 انذار رصد بيئى، وذلك خلال تواجد إدارة تموين المنتزة وإدارات الحى المختصة، تطوير الأسواق، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، والإيرادات، والرصد البيئى، وأشغال الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.






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المنشآت المخالفة

أسواق المنتزه

السلع الغذائية

حى المنتزة ثان

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