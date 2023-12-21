وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان اليوم الخميس، أن بلينكن شدد على أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية فى غزة وضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والحاجة إلى منع المزيد من تصعيد الصراع.

وحث وزير الخارجية الأمريكى وزراء خارجية الدول الثلاثة على التعاون مع الشركاء لدعم الأمن البحرى.. كما ناقش الوزراء المساعدة والدعم لأوكرانيا في عام 2024.