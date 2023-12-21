بلينكن: لا يمكن لإسرائيل أن تختار بين محاربة حماس وحماية المدنيين

وكالات

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تختار بين محاربة "حماس" وتقليص عدد الضحايا بين السكان المدنيين، وعليها تحقيق الأمرين الاثنين في آن واحد.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "نحن كالسابق نعتقد أن إسرائيل لا يمكن أن تختار بين القضاء على خطر "حماس" وتقليص عدد الضحايا بين السكان المدنيين في قطاع غزة. عليها أن تقوم بالاثنين". واعتبر بلينكن أن ذلك يمثل "المصالح الاستراتيجية" لإسرائيل.

وأضاف أن الولايات المتحدة مصممة على ضمان السلام والأمن في المنطقة بعد انتهاء النزاع الجاري، لكن ذلك سيتطلب من جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة، القيام "بخيار صعب في ما يخص الخطوات التي ستكون مستعدة لاتخاذها". وأشار إلى أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا.

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقد أسفرت العملية، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 55 ألفا بجروح، حسب البيانات الفلسطينية.