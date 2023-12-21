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بطريرك الكنيسة المارونية يهنئ الرئيس السيسى لتوليه فترة رئاسية جديدة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:38 م
بطريرك الكنيسة المارونية يهنئ الرئيس السيسى لتوليه فترة رئاسية جديدة بطريرك الكنيسة المارونية
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية وباسم أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، كهنةً ورهبانًا وراهبات وجميع رعاياها وكنائسها ومؤسساتها التربوية والاجتماعية والصحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.
 
وذكرت الطائفة فى بيان لها أنها تدعو له بالتوفيق والنجاح لمتابعة مسيرة الإنماء والبناء للمواطن المصري مع رجال مصر الشرفاء ومن أجل أن تتابع مصردورها الرائد والتاريخي.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.
 
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.
 
 
 
 






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