بدء استكمال أعمال مد خط مياه "نيدة" بسوهاج بطول 40 كيلو مترا لخدمة 5 قرى بأخميم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج عن بدء العمل في استكمال خط مياه شرب قرية "نيدة" بطول 40 كيلومتر، وطاقة إنتاجية 400 لتر/ثانية، وبتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بشأن المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية على أرض المحافظة، وانتظام سير العمل بها، وتلافي أية معوقات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

وأوضح لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه جاري متابعة أعمال خط مياه نيدة، والذي يربط محطة نيدة بقرى " الصوامعة شرق، والسلاموني، والحواويش، والديابات، والعيساوية شرق "،حيث بدأ استئناف الأعمال به بعد تلافي معوقات العمل مع الشركة المنفذة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مقاول المشروع لرفع الأتربة ونواتج الحفر أولا بأول، مع تمهيد الطريق وتيسير الحركة المرورية، وفتح طرق بديلة لحين الانتهاء من المشروع.