الوسطية ونبذ العنف.. ندوة بمدرسة خديجة بنت خويلد بالتعاون مع الأزهر بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح - صبري غانم

قال الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه في إطار رؤية الدولة بالحفاظ على الوسطية الفكرية ونبذ العنف والتطرف أقيمت ندوة دينية متميزة ضمن بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومنطقة الأزهر الشريف بمدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات بقيادة الدكتورة مروة يحيى، مديرة المدرسة.

أدار الندوة الشيخ أشرف السعيد مهدي، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية والشيخ هاني عبد العليم مكاوي، مدير التوجه ومشرف عام لجان الفتوى والشيخ جمال عباس مرسي، موجه عام بالمنطقة والشيخ صالح محمد عضو القافلة وبحضور وولاء جمعه، مدير عام الشئون التنفيذية.

وخلال الندوة حث الحضور، الطالبات على التخلي بالقيم الأخلاقية القويمة وعدم التنمر وأنهن سيدات أمهات المستقبل ولابد أن يكن قادرات ليحملن رايات المستقبل بقلوب وسواعد مؤمنة بالعمل الجاد متمتعة بالحقوق ومحافظة على الواجبات قادرة على التفكير الوسطي واحترام وقبول الآخر.

وأثنت الطالبات على المعلومات الإثرائية المقدمة وشاركن في الحديث مع الشيوخ الأفاضل وقدمن ملخص لما استقادوه من الندوة مع تقديم مقترحات.



الأزهر يناقش الوسطية ونبذ العنف في مدارس الإسماعيلية (1)



قيادات الأزهر والتربية والتعليم بالإسماعيلية



قيادات الأزهر مع مديرة المدرسة



ندوة بمدرسة خديجة بنت خويلد