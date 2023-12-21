وأضافت المصادر -وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن ماتسونو استقال من منصب كبير أمناء مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وسط مزاعم بأنه لم يبلغ عن دخل يزيد عن 10 ملايين ين (70 ألف دولار) من التذاكر التي تم بيعها لصالح فعاليات جمع التبرعات التي استضافها أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وشغل ماتسونو منصب الأمين العام للمجموعة الداخلية للحزب، وهو المنصب الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه منصب كان سيتضمن معرفة تدفق الأموال، لمدة عامين حتى عام 2021.