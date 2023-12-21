المحميات الطبيعية 2023.. 70 شمندورة بحرية فى سيناء و20 ورشة فخار بالفيوم

كتبت منال العيسوى

شهدت المحميات الطبيعية خلال عام 2023 تطوير في أكثر من 13 محمية، ضمن 30 محمية تنتشر فى كل شبر فى مصر من القاهرة لأسوان، وشهدت خطة التطوير التي نفذتها وزارة البيئة، حيث تم إنشاء وتجديد حوالى 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، كما تم تطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، إضافة إلى تطوير منظومة إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة للمشروعات داخل المحميات الطبيعيه، بما يساهم في الاسراع في وتسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح.

تمكنت الدولة ضمن جهود تطوير خدمات الزوار ودعم أنشطة السياحة البيئية ، من تطوير مركز الزواروإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، كما تم إنشاء مخيامين بيئين بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية و تجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول و طرحها للاستثمار.

ونتيجة لهذه الجهود الخاصة بالتطويرالذى شهده قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية، ارتفعت إيرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بعام 2014.