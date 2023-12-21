الكهرباء: اختبارات واختيار المتقدمين للوظائف إلكترونيا لضمان الشفافية

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع الاختبارات التي ستتم لجميع المتقدمين لوظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء تتم بشكل اليكتروني لضمان تحقيق مبدأ الشفافية واختيار الأحق من المتقدمين وعدم تدخل الوساطة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء ما يقرب من 10آلاف شاب وفتاه من مختلف المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم إجراء اختبار معلومات لهم داخل جامعة حلوان غدا الجمعة من خلال 8 نماذج مختلفة للاختبار ويتم تصحيحهم اليكترونيا من قبل الجامعة وإرسال النسب للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصفية الذين اجتازوا الاختبار.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت عن تعديل سن وظائف المتقدمين لسن 33 بدلا من 30 عاما بالوظائف التى أعلنت عنها منذ عدة أيام للعمل بالشركة القابضة، وشركاتها التابعة، حسب النطاق الجغرافي لكل شركة، وذلك لخريجى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه بالنسبة لمجال الهندسة، تشمل تخصصات (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعمارى، وكيميائي ) بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات، اما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات (كيمياء عامة، وكيمياء خاصة).

وتشمل تخصصات الفنيين (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء).

‏ويتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة التى تم تعديلها وتشمل :

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- اخصائي - كيميائي) عن 33 عاما، و بالنسبة لوظيفة فني ألا يزيد عمره عن 30 عاما خلال فترة الإعلان.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

و تستقبل الشركة القابضة لكهرباء مصر طلبات الراغبين للعمل بهذه الوظائف من خلال تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/alljobs بدءا من اليوم الجمعة ولمدة أسبوعين.