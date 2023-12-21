اليوم السابع
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السيطرة على حريق شب داخل أحد المطاعم فى الغربية

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:51 ص
السيطرة على حريق شب داخل أحد المطاعم فى الغربية الحماية المدنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية من إخماد حريق فى أحد المطاعم الشهيرة، بعدما اندلعت النيران فيه فجر اليوم وارتفعت ألسنة اللهب، وتم اخماد النيران واجراء عمليات التبريد خشية تجدد الحريق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مطعم شهير بمدينة المحلة الكبرى.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارتي مطافي لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع اصابات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

 







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