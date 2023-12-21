اليوم السابع
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"الرى" تنظم 3 ندوات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه فى محافظة بورسعيد

الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:24 م
"الرى" تنظم 3 ندوات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه فى محافظة بورسعيد وزارة الرى -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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نظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والري على مدار ثلاثة أيام مجموعة من ندوات  نشر الوعي بأهمية الحفاظ على مواردنا المائية وترشيد استخدامها بمحافظة بورسعيد، تحت شعار "إبدأ بنفسك .. دورك الآن"، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والكنيسة، وذلك فى "مركزى شباب أكتوبر والساحة الشعبية - مدرستى النصر والبنات النموذجية للتمريض - كنيسة أبو سيفين - ومدرستى 6 أكتوبر الثانوية للبنات والقناة الإعدادية بنات".
 
تناولت الندوات التوعية بتحدى تناقص نصيب الفرد من المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.
 
‏‎كما تم التعريف بمصادر المياه فى مصر والتحديات التى تواجه قطاع المياه، وتسليط الضوء على عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبني السلوكيات الإيجابية التى تساهم فى ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث.
 
و‏‎أوضحت الوزارة، أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الرى الحديث.
 
‏‎‏‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى والتعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية، وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.






الرى

المياه

الرى الحديث

التحديات المائية

بورسعيد



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