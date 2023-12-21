ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الوزارة قولها - فى بيان لها - "قامت وحدات المدفعية الروسية التابعة للجيش الأول بتدمير أهداف أوكرانية بالقرب من دونيتسك خلال مهمة قتالية".

وأوضحت أنه تم الكشف عن مواقع المعسكرات الأوكرانية عن طريق الاستطلاع الجوي، مضيفة "بعد تحديد الأهداف المستهدفة، تحركت وحدات المدفعية على الفور إلى مواقع إطلاق النار ونفذت ضربات دقيقة".

وأدى الهجوم إلى تدمير عدد من المركبات المدرعة الخفيفة ومجموعة من القوات الأوكرانية.