"الأعلى للشئون الإسلامية" يقيم معرضا للكتاب بمسجد عمرو بن العاص

كتب لؤى على

تطلق وزارة الأوقاف غدًا الجمعة ( لقاء الجمعة ) بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، والذي يبدأ العاشرة صباحًا بمقرأة سورة الكهف، وبعد صلاة الجمعة تنعقد مقرأة الجمهور، وتقام فقرة ابتهالية، ويعقد البرنامج التثقيفي للطفل، وسيشارك في لقاء الجمعة بالحضور عدد من المتسابقين والمحكمين وضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم ممن حضروا إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات المسابقة، والتي تنطلق يوم السبت 23/ 12/ 2023م بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يقيم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا للكتاب بخصومات كبيرة بساحة مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وعلى هامش المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين يوم السبت القادم من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م، حيث وصل إلى فندق جراند نايل تاور بالقاهرة المتسابق أنور إبراهيم من دولة غانا.

وقد أعرب المتسابق عن فرحته الشديدة بتواجده في بلد الأزهر، وعن عميق شكره وتقديره للدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر راعية للقرآن الكريم وحفظته، وأن مسابقات الأوقاف المصرية تشجع على مدارسة القرآن الكريم، لما تتميز به هذه المسابقة الدولية من منافسة قوية بين المتسابقين.

تعقد المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتنظم وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية في شهر ديسمبر 2023م، وتفعيلاً لدور المجتمع المدني الجاد في خدمة القرآن الكريم ، وبناء على مشاركة مجموعة شركات درة العقارية بمبلغ 3.4 مليون جنيه ، ومشاركة مؤسسة التوفيق بمبلغ 2 مليون جنيه ، تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي.