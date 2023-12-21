استمرار حبس سكرتيرة وفنى 15 يوما لاتهامها بسرقة أجهزة من عيادة بالسيدة زينب

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سكرتيرة وفنى تكييف 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل إحدى العيادات الخارجية بمنطقة السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية اتفقت مع فنى تكييف على سرقة العيادة محل عملها، واستولى على جهازين تكييف وشاشتين 4 مجسات سونار، حيث ارشدا عن المسروقات التى تم العثور على بعضها بمسكن المتهم والباقى لدى عميله "سئ النية" ويعمل فنى صيانة ومقيم بمحافظة الجيزة والذى تم ضبطه، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.