وذكر موقع "شاين نيوز" الإخبارى الصينى اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الضحايا الذين دفنوا تحت أطنان الركام في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي البلاد، بينما قالت إدارة الطوارئ في مقاطعة تشينغهاى، إن 12 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وتعرضت المنطقة إلى هزات ارتدادية في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب شمال غرب الصين أمس الأول الثلاثاء، وبلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر.

وتسببت الهزة الأرضية في إلحاق أضرار بالطرق وخطوط الكهرباء والمياه، كما دمرت أكثر من 150 ألف منزل ووقوع انهيارات أرضية وطينية.

من جانبها قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، إنه تم تخصيص المزيد من إمدادات الإغاثة لمقاطعتي قانسو وتشينغهاي في شمال غربي الصين اللتين ضربهما الزلزال.

وبحسب بيان الوزارة تم إرسال حوالي 135500 وحدة من مواد الإغاثة، مثل الخيام القطنية والأسرّة القابلة للطي والألحفة والسخانات، إلى المقاطعتين المذكورتين لدعم الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الزلزال مضيفة أن العديد من الشركات تبرعت أيضا بمواد إغاثة، بما في ذلك أكثر من 150 ألف كيلوجرام من الخضروات الطازجة و11300 صندوق من الأطعمة سريعة التحضير و11 ألف صندوق من الخبز و143 ألف وسادة تدفئة للمتضررين من الزلزال.