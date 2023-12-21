إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج

وأضاف مديرى فرع هيئة التأمين الصحى بسوهاج، أن مستشفى الهلال استضافت الدكتور أحمد مصطفى استشاري جراحة القوقعة مساعد وزير الصحة للقضاء على قوائم الانتظار مدير معهد السمع والكلام، والدكتور إيهاب سيفين استشارى جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام

حيث تم إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بوحدة زراعة القوقعة، ووصل عدد إجمالى الحالات حتى الآن 280 حالة زراعة قوقعة بالمستشفى.