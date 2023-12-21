اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 07:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج

الخميس، 21 ديسمبر 2023 07:18 م
إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج زراعة قوقعه للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي
سوهاج عمرو خلف

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أعلن فرع التأمين الصحى بسوهاج برئاسة الدكتور محمد حسن مدير الفرع، عن إجراء 17 عملية زراعة قوقعة خلال 48 ساعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور محمد السيد ضاحى رئيس العامة للتأمين الصحي.

وأضاف مديرى فرع هيئة التأمين الصحى بسوهاج، أن مستشفى الهلال استضافت الدكتور أحمد مصطفى استشاري جراحة القوقعة مساعد وزير الصحة للقضاء على قوائم الانتظار مدير معهد السمع والكلام، والدكتور إيهاب سيفين استشارى جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام 
حيث تم إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بوحدة زراعة القوقعة، ووصل عدد إجمالى الحالات حتى الآن 280 حالة زراعة قوقعة بالمستشفى.

 







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