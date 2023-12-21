أسعار الفراخ فى الأسواق اليوم الخميس.. 61 جنيها بالمزرعة

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 بعد استقرار لمدة تتجاوز أسبوع عند 61 جنيها تسليم أرض المزرعة فى حين يصل السعر النهائى للمستهلك فى الأسواق بين 70 إلى 73 جنيها للكيلو وسط استقرار فى معروض الدواجن.

وأشارت شعبة الدواجن في منشور لها أن أسعار البيض فى الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و 153 جنيها للبيض البلدى وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 150 جنيها.

وقالت الشعبة، إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتى بدأت 15 أكتوبر الماضى ساهمت فى خفض أسعار الدواجن فى المزارع دون 63 جنيها وخلال الشهر الماضى الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم فى تلبية احتياجات الأسواق.