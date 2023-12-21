اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:24 م
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أبطال جامعة القناة من ذوى الهمم يحصدون جوائز تنس الطاولة ببطولة الشهيد الرفاعى

الخميس، 21 ديسمبر 2023 12:54 م
أبطال جامعة القناة من ذوى الهمم يحصدون جوائز تنس الطاولة ببطولة الشهيد الرفاعى جانب من الحدث
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للطلاب الفائزين بجوائز بطولة الشهيد الرفاعى فى تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة.
 
واستطاع أبطال الجامعة الحصول على المركز الثاني فردي للطالب كرولس عصام، فيما استطاعت الطالبات حصد المركز الثالث(فرق) وهن دينا طنطاوي، منة الله محمد عبده، مها محمد سيد.
 
وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة لطلابه،  مثمناً أداء طلابنا المتميز من ذوي الهمم، مشيراً إلى تميزهم في اللقاءات القمية، وحصدهم الكثير من الميداليات.
 
جاءت المشاركة الطلابية بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية ،ورافق الطلاب فريق العمل برعاية الشباب تحت إشراف  عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.
 
 






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