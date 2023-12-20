7 فواكه تدعم رحلتك فى إنقاص الوزن خلال فصل الشتاء

كتبت إيناس البنا

قد يكون فصل الشتاء فرصة رائعة للتخلص من الوزن من خلال خيارات الطعام الصحية، وفقا لتقرير موقع " hindustantimes"، على عكس فصل الصيف، يمكنك ممارسة الرياضة لفترة أطول في الشتاء وهذا يعزز من فقدان وزنك أسرع في الشتاء، ومع ذلك، يمكن للطقس البارد أيضًا أن يجعلك خاملًا وتسرق في تناول الأطعمة المريحة ذات السعرات الحرارية العالية.

وكونها خيارًا للوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية، يمكن للفواكه أن تساعد في إشباع الرغبة الشديدة في تناول الطعام ودعم رحلة إنقاص الوزن.

أفضل الفواكه لفقدان الوزن خلال فصل الشتاء

1. التفاح



التفاح عبارة عن فواكه متعددة الاستخدامات وغنية بالألياف يمكن أن تساعد على الهضم وتعزز الشعور بالامتلاء، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة لأولئك الذين يراقبون وزنهم.

2. التوت



التوت المليء بمضادات الأكسدة، بل منخفض السعرات الحرارية أيضًا، يمكن إضافته إلى الزبادي أو الاستمتاع بها بمفرده، كما يعزز الصحة ويمنع الأمراض المزمنة المختلفة.

3. الكمثرى



تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساهم في تحسين عملية الهضم ويساعد في التحكم في الشهية، بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد المهتمين بالوزن.

4. الجريب فروت



يشتهر الجريب فروت بخصائصه المعززة لعملية التمثيل الغذائي، وهو خيار ممتاز لأولئك الذين يركزون على فقدان الوزن بسبب مضادات الأكسدة قد يساعد في تقليل مستويات الأنسولين ويشجع الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر.

5. البرتقال



البرتقال غني بفيتامين C والألياف، وهو ليس منعشًا فحسب، بل يساهم أيضًا في رحلة فقدان الوزن الصحي. يساعد محتوى الألياف في عملية الهضم، بينما يدعم فيتامين C جهاز المناعة خلال أشهر الشتاء.

6. الكيوي



الكيوي مليء بالعناصر الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية، وهو مصدر قوي لفيتامين C وفيتامين K والألياف الغذائية.

7. الرمان



يوفر الرمان، المليء بمضادات الأكسدة، نكهة حلوة ومنعشة مع دعم جهود فقدان الوزن. يمكن رش البذور على السلطات أو الاستمتاع بها بمفردها للحصول على وجبة خفيفة مغذية ومرضية.