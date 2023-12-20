يوم رياضى لـ"قادرون باختلاف" وختام برنامج "نتشارك" فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة عدد من الفعاليات، منها يوم رياضى للأطفال "قادرون باختلاف"، ضمن خطة البرامج الترفيهية المتنوعة التى تقدمها مديرية الشباب والرياضة لذوى القدرات من النشء والشباب من خلال مراكز الشباب بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف وتنمية مهاراتهم الإبداعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

اختتمت الورش التدريبية لبرنامج " نتشارك " للمبادرات المجتمعية بمراكز الشباب، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فى نسخته الثانية بحضور 25 عضو من أعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب فوه لليوم الثالث.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اليوم الرياضي ضم عدد كبير من الأنشطة الرياضية للمشاركين بحضور أسرهم ومسابقات رياضية وفي ختام اليوم قدمت الهدايا التذكارية لتشجعيهم على ممارسة الرياضة لإستيعاب طاقاتهم.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج نتشارك يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية مستهدفا فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية، لإعداد متدربين من عمر 13 لــ 17 عامًا والشباب من 17 لــ 24 عاماً، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة فى إطلاق مبادرات ضمن المحاور الرئيسية من تمكين الفتيات والتوافق المجتمعي والمواطنة والتعايش السلمى.