يسرقها بأسلوب كسر الباب.. لص مدينة بدر يواجه مصيره خلف القضبان

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم ب سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى التجمع، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.

المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص فى سرقة المساكن بعد مراقبتها جيدا، ومن ثم سرقتها بأسلوب كسر الباب، كما أكد قيامه بواقعتين سرقة بنفس الأسلوب وأرشد عن جميع المسروقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعترف بسرقة الشاشة المضبوطة وجهاز "لاب توب" من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب "، وتصرفه فى جهاز "اللاب توب" بالبيع.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التلا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التلا يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهلا عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه..