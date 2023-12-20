وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويفتتح معرض شتاء دافئ بالبرلس

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتظام العملية التعليمية، وافتتاح معرض شتاء دافئ بالبرلس، مشيداً بالمشاركة المجتمعية من أهالى مدينة برج البرلس، لمشاركتهم بمعارض شتاء دافئ التى شهدتها إدارة برج البرلس التعليمية، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير الملابس للأسر الأكثر احتياجًا.

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتابع شرح المعلمين، وأدار حواراً مع الطلاب حول ما درسوه من موضوعات، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وتفقد وكيل الوزارة، فصول مدرسة برج البرلس تعليم أساسى التابعة لإدارة برج البرلس التعليمية، ودورات المياه، للإطمئنان على نظافتها، وتفقد حجرة المشاهدة ومعامل التطوير التكنولوجى ومعمل العلوم وحجرة الحاسب الآلى والمكتبة وحجرات رياض الأطفال، مؤكداً على انتظام الدراسة موجها بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشدداً على الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ عند الدخول والخروج، وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة، والتأكيد على توزيع الإشراف اليومى على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة، موجهاً بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة، والاستفادة من اليوم الرياضى والثقافى إلى جانب تفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لإثراء العملية التعليمية.

كما افتتح محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ معرض حياة كريمة "شتاء دافئ" بمشاركة مجلس أمناء إدارة برج البرلس التعليمية، بحضور إصلاح درغام، مدير إدارة برج البرلس التعليمية، ووجيهة عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وعبدالشافى الكرش متابع المديرية، ضم المعرض 420 قطعة ملابس، مشيداُ بما يتم بذله من جهود وتقدم بالشكر لربيع حسين، مدير الشهيد علي صالح، وصابر عامر رئيس مجلس أمناء المدرسة، وأحمد غالى، موجه التربية الفنية، وأخصائى التربية الاجتماعية بالمدرسة، أميرة البص، وكريمة مرزة.



المشاركون في تنظيم معرض شتاء دافئ بالبرلس



تعدد الملابس التي جرى توفيرها بالبرلس



جانب من تفقد وكيل تعليم كفر الشيخ لمدارس البرلس



جانب من معرض شتاء دافئ بالبرلس



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس