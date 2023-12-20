وقال بلينكن - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - :"إنه ليس على الولايات المتحدة الاختيار بين الدفاع عن إسرائيل ومساعدة المدنيين الفلسطينيين، بل يمكنها القيام بالمهمتين معا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، قد أكد في وقت سابق، أن الإسراع في تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة على وجه السرعة من أهم الأولويات المشتركة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية.

