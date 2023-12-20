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وزير الاتصالات الفلسطينى: الاحتلال يستهدف كابلات الاتصالات بشكل مباشر فى غزة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:04 م
وزير الاتصالات الفلسطينى: الاحتلال يستهدف كابلات الاتصالات بشكل مباشر فى غزة الدكتور إسحاق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كافة المواثيق الدولية بقطع الاتصالات عن قطاع غزة، موضحا أن العديد من الموظفين الفلسطينيين لم يستطيعوا الحصول على رواتبهم بسبب العدوان على غزة.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن هناك انقطاع كامل للاتصالات في غزة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخازم شركات الاتصالات في قطاع غزة .

ولفت إسحاق سدر، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كابلات الاتصالات بشكل مباشر في قطاع غزة .

وأوضح وزير الاتصالات الفلسطيني، أن الموظفين في السلطة الفلسطينية لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلى عليها.

 







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