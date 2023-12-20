اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 05:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هشام طلعت مصطفى: الاكتتاب على 7فنادق بشراكة الحكومة يدخل لمصر 882 مليون دولار

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 05:18 م
هشام طلعت مصطفى: الاكتتاب على 7فنادق بشراكة الحكومة يدخل لمصر 882 مليون دولار هشام طلعت مصطفى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الشكر للحكومة بعد توقيع اتفاقية النهائية لإدارة وتشغيل لـ7 فنادق عالمية، موضحا إنه تم العمل على هذه الاتفاقية على مدار عام كامل.
 
وتابع " أوجه للشعب المصرى رسالة إنه لدينا حكومة قوية ورئيس وزراء من أقوى رؤساء الوزارات التى شهدتهم مصر ، يتابع على مدار الساعة وباستمرار ووجدنا تلاحم وقوة فى تفعيل وانجاح القطاع الخاص فى إنجاح مهمته."
 
وقال هشام طلعت مصطفى، إن الصفقة ستدخل لمصر عملة صعبة بقيمة 882 مليون دولار وحصة الحكومة بها 800 مليون دولار.
 
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر لديها قطاع خاص قادر على جذب الاستثمارات، موضحة أن الاستثمار الأجنبى فى مصر ارتفع العام الماضى رغم كل الصعوبات. 
 
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 4 قطاعات أولوية صمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين ، مؤكدا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق فى برنامج الطروحات .
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقب توقيع الاتفاقية النهائية لـ7 فنادق عالمية بين الحكومة والقطاع الخاص، أن هذه الصفقة هامة مع مجموعة هشام طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق هامة وتراثية فى مصر.
 
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا إنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة.






برنامج الطروحات

مجلس الوزراء

صفقة برنامج الطروحات

الحكومة

القطاع الخاص

تنفيذ برنامج الطروحات

سياسة ملكية الدولة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة