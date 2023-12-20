هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جنوب إيطاليا

وكالات

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين (Ingv) بوقوع زلزال بقوة نحو 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأربعاء في ولاية ريجو كالابريا جنوب إيطاليا.

وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عن المعهد أن أقوى هزة أرضية تم تسجيلها في الساعة 07:49 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وتراوحت قوتها بين 3.6 و4.1 درجة. ووقع مركز الزلزال بالقرب من مدينة سامو وعلى عمق 14 كيلومترا.

من جهته قال عمدة مدينة سامو، باولو بوليتانو في حديث لقناة "RaiNews24" الإخبارية إن العديد من سكان المدينة كانوا مصابين بالذعر لحظة وقوع الزلزال، مضيفا: "كانت هناك صدمة قوية إلى حد ما. ترك الناس منازلهم في خوف ولا يزالون متواجدين في الشارع حتى الآن".

وأكد أنه لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع أضرار جراء الزلزال، مشيرا إلى أن ممثلي الخدمات الفنية يقومون حاليا بفحص منشآت المدينة، كما تم إغلاق المدارس المحلية.