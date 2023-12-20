جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التجارة النيوزيلندي أمام أعضاء المنتدى الهندى النيوزيلندى لمسار الشراكة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين في نيودلهي.



وقال ماكلاي" إن علاقاتنا مع الهند تقوم في جوهرها على أساس الشراكة، واعتقد أنه يمكن للبلدين إنجاز الكثير إذا تعاونا معا، وأن تنوع علاقاتهما الثنائية أمر مهم لإيجاد مسار تجاري مزدوج بين البلدين".

وأعرب الوزير النيوزيلندي عن تطلعه لأن تصبح الهند ونيوزيلندا شريكين رسميين في ثلاث اتفاقيات، من بينها الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقية منطقة التجارة الحرة بين رابطة جنوب شرق آسيا /آسيان/واستراليا ونيوزيلندا واتفاقية الإطار الاقتصادي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرا إلى أن تحسين مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية سيؤدي إلى تحقيق نتائج حقيقية لاقتصاديات البلدين ومجتمعاتهما ومشروعات الأعمال فيهما.