اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 07:47 م
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نقابة البيطريين: 16 مرشحاً فى اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 07:05 م
نقابة البيطريين: 16 مرشحاً فى اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024 نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، فى ثالث أيام فتح باب الترشح أوراق 16 مرشحاً.
 
وأوضحت اللجنة، أنها تسلمت 7 طلبات باليد بمقر اللجنة بالنقابة العامة و9 طلبات عن طريق البريد، وتقدم مرشح واحد لمجلس النقابة العامة فوق السن، ومرشح واحد لمجلس النقابة العامة تحت السن، ومرشح واحد عن قطاع وسط الدلتا، و3 مرشحين على رئاسة النقابات الفرعية و10 مرشحين عن عضوية النقابات الفرعية، بذلك يكون عدد المتقدمين فى الأيام الثلاثة 40 مرشحاً.
 
وناشدت اللجنة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح فى الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الزملاء، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتى.
 
وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023.
 






نقابة البيطريين

انتخابات التجديد النصفى

نقابة الاطباء البيطريين



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