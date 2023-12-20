نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات كلية تربية رياضية لامتحانات التيرم الأول

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لكلية التربية الرياضية لتفقد سير العملية التعليمية استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة، أقسام شئون التعليم والطلاب، ورعاية الشباب، والإدارة الطبية واطلع على استعدادات وتجهيزات الكلية لامتحانات الترم الأول من العام الدراسى.

كما تفقد الدكتور تامر سمير، سير العملية التعليمية والتدريبات العملية داخل الصالات الرياضية بالكلية، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات النموذجية للملاعب والصالات الرياضية لكلية التربية الرياضية لتكون مجهزة على أعلى مستوى لتخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، وذلك من أجل تحقيق المخرجات المطلوبة ليكون القطاع الرياضى جاذب لالتحاق الطلاب ولعمل الأساتذة به.



الأنشطة بالكلية



تفقد ملاعيب الكلية



جانب من الجولة