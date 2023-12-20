اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ميقاتي: أهل الجنوب هم ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية اليومية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:00 ص
ميقاتي: أهل الجنوب هم ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية اليومية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على أن أهل الجنوب اللبناني هم ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، مشيرًا إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين جراء الإجرام والاعتداءات المتكررة، فضلاً عن تعرض القرى والأرض والمزروعات كلها للحرق.

ووجه ميقاتي، في مداخلة له بمجلس الوزراء، التحية للتضامن اللبناني، معتبرًا أنه اثبت صلابة لبنان ومقاومته على الأرض أو في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية، والبرلمان والحكومة والقوى الأمنية والإدارة.

وشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، مشددًا على وجوب استمرار البرلمان في التشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، معبرًا عن أمله في أن يكون للبنان رئيس قريبًا.

وأوضح أنه تابع قبل أيام جلسات مجلس النواب، معتبرًا أنها أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن الاحتكام إلى روح عمل الموسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات. 







لبنان

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

نجيب ميقاتي

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيل

غزة

حرب غزه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة