مياه المنوفية تنظم قافلة مائية بقرية بشتامى بالشهداء فى المنوفية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب صالح، قافلة مائية شاملة بقرية بشتامى التابعة لمدينة الشهداء على مدار يومين متتاليين ابتداءً من اليوم؛ لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين

وأشار نجيب، إلى تنوع فعاليات القافلة لتشمل رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب وعمل ندوات توعية وتوعية ميدانية وتركيب قطع موفرة بالمصالح الحكومية والعاب تفاعلية ومسابقات للأطفال بالقرية لحثهم على الحفاظ على مياه الشرب وتعليق ملصقات توعوية للحفاظ على المياه بنواحى القرية والتسويق للقطع الموفرة بين المواطنين.

وفى السياق ذاته، استطلع فريق التوعية آراء المواطنين بنطاق القرية، فى إطار الاستطلاعات الدورية التى تُجرى للوقوف على مدى سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحى، وذلك من خلال إعداد دراسات من شأنها المساهمة فى تقييم وإدارة المخاطر المحتملة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ سعيًا إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

بالإضافة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتى تشمل الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والخط الساخن لتلقى الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد الاستهلاك.